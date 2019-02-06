Президент «Хетафе» обвинил «Валенсию» в драке после кубкового матча

Автор: Евгений Морозов 0

«Валенсия» выступила с официальным заявлением относительно высказываний президента «Хетафе» Анхеля Торреса. Тот оскорбил главного тренера и штаб. 

«Высказывания президента «Хетафе» Анхеля Торреса оскорбляют членов нашего тренерского штаба и главного тренера. Кроме того, он употребил расистское высказывание в отношении Муктара Диакаби.

Мы требуем расследования в отношении вышеупомянутых слов и требуем от него публичных извинений», – говорится в заявлении клуба.

Королевская федерация футбола Испании уже начала расследование в отношении Торреса после его высказывания.

Президент «Хетафе» в эфире радиостанции Onda Cero объяснил причину потасовки после ответной кубковой игры с «Валенсией».

«Когда матч закончился, игроки «Валенсии», в особенности тот, черненький (Диакаби – прим. Sports.ru), допустили провокацию. Он воплотил этот подлый план Марселино в жизнь.

Я не видел такого мерзкого поведения соперника ни на одном стадионе. Мы себя защищали. Мы ответили на агрессию. Провокация «Валенсии» осталась вне поле зрения прессы, плохими назначили нас», – заявил Торрес.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт «Валенсии»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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