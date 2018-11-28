Президент «Ворсклы»: матч с «Арсеналом» в Лиге Европы может не состояться

Президент «Ворсклы» Роман Черняк допустил, что матч группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» может не состояться. В УЕФА приняли решение о переносе матча, но никому об этом не сказали.

«Матч может не состояться. Такое развитие событий вполне возможно. УЕФА принял решение о переносе матча, не посоветовавшись ни с одной из сторон. В настоящее время существует неопределенность. Решение было принято вчера вечером. Куда звонить, давайте позвоним. Наша цель состоит в том, чтобы наши болельщики смотрели эту игру на нашем стадионе», — говорит Черняк.

Ранее стало известно, что УЕФА решил перенести матч из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в некоторых областях Украины. При этом в качестве запасной арены «Ворсклы» в Лиге Европы заявлен стадион во Львове, а не в Киеве.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport7 .