Президент «Ворсклы»: матч с «Арсеналом» в Лиге Европы может не состояться

Автор: Евгений Морозов 0

Президент «Ворсклы» Роман Черняк допустил, что матч группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» может не состояться. В УЕФА приняли решение о переносе матча, но никому об этом не сказали.

«Матч может не состояться. Такое развитие событий вполне возможно. УЕФА принял решение о переносе матча, не посоветовавшись ни с одной из сторон. В настоящее время существует неопределенность. Решение было принято вчера вечером. Куда звонить, давайте позвоним. Наша цель состоит в том, чтобы наши болельщики смотрели эту игру на нашем стадионе», — говорит Черняк.

Ранее стало известно, что УЕФА решил перенести матч из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в некоторых областях Украины. При этом в качестве запасной арены «Ворсклы» в Лиге Европы заявлен стадион во Львове, а не в Киеве.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport7.

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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