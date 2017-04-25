Президент Украинской Премьер-лиги: «Со следующего сезона в чемпионате будет введен плей-офф»

Глава УПЛ Владимир Генинсон рассказал о планах спортивной организации на ближайшее время. Генинсон заявил о скорых изменениях в украинском футболе.

«На всеобщем собрании мы обсудили все проблемы премьер-лиги и руководителей клубов. В течении ближайших дней будет принят новый формат: 12 команд, 4 круга. Будет два этапа, в каждом по 2 круга.

В сравнении с этим сезоном изменения будут. Главная новинка – введение плей-офф. Через несколько дней мы объявим об этом официально», — заявил президент УПЛ.

На данный момент в чемпионате Украины играют 12 клубов. На первом месте идет донецкий «Шахтер».

Фото: Global Look Press

Источник: Xsport