Президент Украинской Премьер-Лиги: «Днепр» может прекратить свое существование»

Глава УПЛ Владимир Генинсон рассказал о положении команд в лиге. Генинсон заявил о возможном расформировании одного из самых титулованных клубов страны.

«О «Днепре» уже было сказано все, мы все ждем решения по клубу. Все будет известно по окончании сезона. Скорее всего, последует перевод команды в первую лигу по решению ФИФА. Вы сами видите, сколько очков у «Днепра» . В прошлом году мы потеряли «Металлист». Та же участь может постигнуть и сине-бело-голубых», — заявил президент президент лиги.

Команда из Днепропетровска испытывает серьезные финансовые проблемы. В текущем сезоне УПЛ «днепряне» набрали 6 очков и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportarena.com