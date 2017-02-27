Президент УЕФА: «США не выиграют право на проведение ЧМ-2026, если продолжат вести такую политику»

Действия Дональда Трампа на посту президента США могут помешать стране получить право на проведение ЧМ-2026. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Дональд Трамп подписал несколько указов, согласно которым введено ограничение до 90 дней въезд в США лиц из некоторых стран с мусульманским населением, таких как Ирак, Иран, Ливия, Сирия и другие.

«Заявки стран на проведение чемпионата мира получат оценку с разных сторон. Указы, подразумевающие ограничения на въезд в США, не помогут этой стране выиграть право принять проведения чемпионата мира.

Если игроки, журналисты, болельщики не смогут приехать на чемпионат мира из-за таких решений, то в такой стране не должны проходить соревнования высокого уровня», — заявил Чеферин.

Из нынешних претендентов остались: Казахстан, Турция/Азербайджан (совместное проведение), Англия, США, Канада, Мексика, Колумбия, Австралия/Новая Зеландия и Марокко.

Фото: Global Look Press

Источник: New York Times