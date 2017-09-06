Президент УЕФА поддержал идею закрывать трасферное окно перед стартом сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался за то, чтобы закрывать трансферное окно до старта сезона. Эту идею озвучили тренеры АПЛ. Арсен Венгер из «Арсенала» также предложил отменить зимнее трансферное окно.

«Я в курсе, что в Европе сейчас идут серьезные обсуждения по поводу сокращения трансферного окна, мы внимательно следим за ними.

На мой взгляд, неправильно, когда футболист играет за один клуб на старте сезона, а после закрытия трансферного окна – уже за другой.

Уже долгое время существует неопределенность. Следовательно я скажу, что, возможно, окно открыто слишком долго, и я поддержу его сокращение», – сказал Чеферин.