Президент «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «С самим Диего Костой мы договорились, а вот клуб сказал подождать до лета»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Диего Коста и Антонио Конте

Президент «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи рассказал, что его клуб выходил на контакт с Диего Костой. Напомним, что недавно Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонино Конте.

«Мы договорились с Диего Костой обо всех условиях, но «Челси» ответил, что никто не будет продан до июня. Что касается Калинича, то мы хотели продлить контракт с Луисом Фабиано, но тренер попросил хорвата. Калинич идеально подходит для нашего стиля игры», – отметил Шу Юхуи.

«Челси» сейчас лидер в АПЛ. На счету синих 52 очка, а у идущих на втором и третем месте «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по 45 баллов.

Диего Коста является лучшим бомбардиром «Челси» в этом сезоне. Он делит первую строчку в общем рейтинге со Златаном Ибрагимовичем и Алексисом Санчесом. У всех троих по 14 забитых мячей. Также отметим, что Коста пять раз ассистировал своим партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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Никита Пронин

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