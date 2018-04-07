Президент «Спортинга» отстранил половину игроков команды за несогласие с критикой

В «Спортинге» разгорелся конфликт между президентом клуба Бруну де Карвалью и игроками команды. Президент клуба отстранил 19 футболистов.

После поражения от «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (0:2) де Карвалью публично раскритиковал команду.

В ответ 19 футболистов лиссабонского клуба опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях обращение к президенту, обвинив его в отсутствии поддержки.

Де Карвалью отреагировал на это тем, что отстранил всех 19 игроков.

«Все игроки, написавшие это, немедленно отстранены, их ждут дисциплинарные меры. Эти испорченные дети никого и ничего не уважают, но мое терпение лопнуло, как и у болельщиков», – написал Де Карвалью на своей странице в Facebook.

В списке отстраненных многие лидеры «Спортинга», в том числе, Руй Патрисиу, Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Брайан Руис, Фабиу Коэнтрау и Сейду Думбия.

Фото: Global Look Press

Источник: Record