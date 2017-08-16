Президент «Саутгемптона»: «Ван Дейк не продается в это трансферное окно»

Президент «Саутгемптона» Ральф Крюгер прокомментировал будущее защитника Вирджила ван Дейка. Босс «святых» заявил, что клуб не продаст голландского игрока этим летом.

«Вирджил не продается в текущее трансферное окно. Это не что-то личное, это не связано персонально с ним, это нечто намного большее – изменение в политике «Саутгемптона». В мой первый год на это должности мы продали пять игроков и купили шесть, не считая футболистов из академии. В следующий год нас покинули три игрока, а пришли семь, в прошлом сезоне мы продали пятерых и купили еще пятерых.

Сейчас нас покинул один игрок и пришли два новичка, именно таким клубом мы хотим быть. Хотим видеть сыгранную команду, которая будет расти за счет взаимопонимания и синергии внутри коллектива. Это позволит показывать более привлекательный футбол для болельщиков и даст шанс пробиться в еврокубки», – сказал Крюгер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»