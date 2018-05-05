Президент «Ромы» о претензиях УЕФА против него: «Лично для меня неприемлемо их поведение»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта поделился мнением об открытии дисциплинарного дела в его отношении из-за слов про необходимость введения видеоповторов. Руководитель клуба считает, что он прав.

«Я удивлен, что открыли дело. Лично для меня неприемлемо поведение УЕФА. Что я думаю? Я умираю со смеху.

Власти, федерация и «Рома» обеспечили профессионализм, которого я никогда не видел ни на одном спортивном мероприятии. Нельзя сильнее гордиться болельщиками и городом», – сказал Паллотта.

Напомним, «Рома» обыграла «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:2, но не смогла пройти в финал по сумме двух встреч.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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