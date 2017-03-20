Президент «Ромы»: «Мы предложили Франческо Тотти 6-летний контракт директора клуба»

Стало известно, чем может заняться Тотти по истечении контракта с «Ромой». Футболист имеет возможность занять место директора римлян.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что клуб подготовил для форварда команды Франческо Тотти 6-летний контракт на должность директора римлян. Контракт 40-летнего футболиста с «волками» истекает грядущим летом.

«Пока мы не говорили с Тотти о его игровом будущем, но у Франческо есть предложение подписать с нами шестилетний контракт и стать директором клуба», — приводит слова Паллотты источник.

На счету Тотти 11 матчей и 2 гола в текущем сезоне чемпионата Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN