Президент РФ объявил благодарность Леониду Федуну

Автор: Дмитрий Темников 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун был удостоен благодарности. Об этом сообщает пресс-служба правовой информации РФ.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Леониду Арнольдовичу «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий».

В текущем сезоне «Спартак» выиграл первый трофей за время правления Федуна. Красно-белые завоевали титул чемпионов России.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный портал правовой информации

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