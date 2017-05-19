Президент РФ объявил благодарность Леониду Федуну

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун был удостоен благодарности. Об этом сообщает пресс-служба правовой информации РФ.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Леониду Арнольдовичу «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий».

В текущем сезоне «Спартак» выиграл первый трофей за время правления Федуна. Красно-белые завоевали титул чемпионов России.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный портал правовой информации