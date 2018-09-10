Президент «Реала» желает видеть теннисиста Надаля в качестве своего преемника

Знаменитый теннисист является фаворитом Переса. Но выдержит ли он такую ношу?

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что испанский теннисист и болельщик мадридского клуба Рафаэль Надаль мог бы в будущем занять его пост, сообщает газета El Confidencial.

По информации издания, глава «сливочных» не только считает Надаля одним из лучших послов клуба, но и видит его в качестве своего преемника.

Отмечается, что теннисист сможет стать президентом «Реала» только начиная с 2031 года, когда ему исполнится 45 лет. Согласно уставу, для того, чтобы выставить свою кандидатуру на пост главы клуба, претендент должен быть членом («сосьос») «Реала» на протяжении 20 лет. Напомним, что Надаль стал почётным президентом мадридской команды в 2011 году.

Интересно, что дядя Рафаэля Мигель Анхель Надаль был известным игроком «Барселоны», хотя и дядя, и племянник родились на Мальорке (Балеарские острова).

71-летний Перес был президентом «Реала» с 2000 по 2006 год, а затем вернулся на этот пост в 2009 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com