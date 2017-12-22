Президент «ПСЖ» рассказал о возможности перехода Неймара в «Реал»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи коротко прокомментировал слухи о том, что нападающий команды Неймар может перебраться в мадридский «Реал». Он заявил, что это невозможно.

«Переход Неймара в „Реал“? Это невозможно», — говорит Аль-Хелаифи.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в «ПСЖ» в летнее трансферное окно из «Барселоны» за € 222 млн.

В конце осени испанские СМИ начали сообщать, что президент «Реала» Флорентино Перес намеревается приобрести бразильского футболиста и считает, что в составе «сливочных» у него было бы больше шансов выиграть «Золотой мяч».

Фото: Global Look Press

Источник: AS