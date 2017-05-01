Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи: «Если мы хотим развивать Лигу 1, то должны улучшать судейство, потому что на самом деле это кошмар»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи посетовал на низкий уровень судейства в чемпионате Франции. Во вчерашнем матче 35-го тура парижане уступили «Ницце» (1:3). В концовке встречи арбитр Рюдди Бюке удалил двоих игроков парижского клуба — Тиагу Мотту и Анхеля Ди Марию.

Один из французских телеканалов опубликовал видео из подтрибунного помещения, в котором Аль-Хелаифи обращается к Бюке: «Спасибо, сэр, за убийство игры».

«Если мы хотим развивать Лигу 1, то должны улучшать судейство, потому что на самом деле это кошмар. Я говорю не о красных карточек, а вообще в целом. Нет, ПСЖ проиграл «Ницце» не из-за судейства, но если мы хотим иметь чемпионат высокого уровня — нужно поднимать уровень арбитров. «Ницца» заслужила победу, это был отличный матч, но ПСЖ провел первую половину не на своем уровне», — заявил президент «ПСЖ»

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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