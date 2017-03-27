Президент «Палермо»: «Фанаты спрашивают, когда мы купим Месси, но я хочу Неймара»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пол Баккальини

Президент «Палермо» Пол Баккальини рассказал, о чем чаще всего его спрашивают болельщики. Один из часто задаваемых вопросов – когда в «Палермо» будет играть Лионель Месси? Функционер признался, что отдает предпочтение Неймару.

«Болельщики спрашивали меня про Раньери, но чаще всего — подпишем ли контракт с Месси. Я не могу дождаться того дня, когда скажу: «Да, мы подписали контракт с Лео». Но я некоторое время жил в Бразилии, так что на самом деле я предпочитаю Неймара», — цитирует Баккальини Football Italia.

Ранее Баккальини опроверг информацию о наличии переговоров с Клаудио Раньери.

Фото: Global Look Press
ИсточникFootball Italia

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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