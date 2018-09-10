Президент немецкой футбольной лиги Рейнхард Раубаль уходит в отставку

Автор: Андрей Синельщиков 0

Президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Раубаль не будет принимать участие в выборах в 2019 году. На посту главы 71-летний Раубаль пробыл 11 лет.

«После долгих обсуждений я решил уйти в отставку в следующем году и не принимать более участие в выборах. Это решение касается только работы в Лиге, о дортмундской «Боруссии» не идет речи», — сказал Раубалль.

Раубаль возглавлял Немецкую футбольную лигу с 2007 года. Также 71-летний немец трижды был президентом клуба «Боруссия Дортмунд». Во время первого пребывания на посту президента Раубалль был самым молодым президентом клуба в истории Бундеслиги.

Фото: Global Look Press
Источник: Solinger Tageblatt

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