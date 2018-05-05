Президент «Наполи» обвинил Маурицио Сарри в возможной потере титула чемпионов Серии А

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обвинил главного тренера команды Маурицио Сарри в редкой ротации игроков. А также назвал это причиной возможной потери чемпионского титула в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Не думаю, что судейство в матче «Ювентуса» и «Интера» имело большое значение для турнирной таблицы Серии А. Наверное, всё произошло потому, что нам пришлось начать тренировки раньше из-за участия в раунде плей-офф Лиги чемпионов и у нас попросту закончилось топливо. Это неизбежно, если вы, конечно, не используете всех игроков, которые есть у вас в команде.

В определённые моменты сезона мы могли бы передохнуть, чтобы лучше подготовиться к финалу сезона и побороться за победу, но если тренер предпочитает использовать одних и тех же игроков… Если бы не травма Фаузи Гулама, мы бы никогда не обнаружили талант Марио Руя, который, не считая катастрофических ошибок в матче с «Ромой», был очень хорош», — сказал Де Лаурентис.

За три тура до конца чемпионата Италии «Наполи» идет на втором месте в турнирной таблице и уступает туринскому «Ювентусу» четыре очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia