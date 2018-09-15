Президент «Наполи» может купить «Хайдук»

Амбициозный бизнесмен хочет приобрести очередной клуб. Ранее Де Лаурентис объявил о покупке «Бари», выступающего в четвертом дивизионе Италии (Серия D).

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности приобрести хорватский клуб «Хайдук», который в последнее время испытывает проблемы с финансами. Сейчас он принадлежит трасту болельщиков. «Дайте мне шанс, и я куплю «Хайдук», – заявил Де Лаурентис.

«Хайдук» является одним из самых популярных клубов Хорватии. Включая югославский период, он 15 раз становился чемпионом страны.

Также на эту новость отреагировал мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис. «Ему бы лучше купить еще игроков», — отметил политик.

После трех стартовых туров в чемпионате Италии «Наполи» занимает пятое место, одержав две победы под руководством Карло Анчелотти.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportske Novosti