Президент «Наполи» может купить «Хайдук»

Автор: Владислав Маслов 0

Аурелио Де Лаурентис

Амбициозный бизнесмен хочет приобрести очередной клуб. Ранее Де Лаурентис объявил о покупке «Бари», выступающего в четвертом дивизионе Италии (Серия D).

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности приобрести хорватский клуб «Хайдук», который в последнее время испытывает проблемы с финансами. Сейчас он принадлежит трасту болельщиков. «Дайте мне шанс, и я куплю «Хайдук», – заявил Де Лаурентис.

«Хайдук» является одним из самых популярных клубов Хорватии. Включая югославский период, он 15 раз становился чемпионом страны.

Также на эту новость отреагировал мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис. «Ему бы лучше купить еще игроков», — отметил политик.

После трех стартовых туров в чемпионате Италии «Наполи» занимает пятое место, одержав две победы под руководством Карло Анчелотти.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportske Novosti

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бари

Президент «Наполи» хочет купить «Бари»

Аурелио Де Лаурентис

Аурелио Де Лаурентис: «Белотти переоценен»

Алиссон

Президент «Наполи» о трансфере Алиссона: «Я всегда подозревал, что у «Ливерпуля» и «Ромы» один владелец»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 