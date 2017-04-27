Президент «Малаги»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате»

Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани выступил с резкими словами, адресованными болельщикам «Барселоны» и опосредованно – самому клубу. Такая реакция президента «Малаги» послужила ответом на ироничное замечание главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике о том, что нынешний наставник «анчоусов» Мигель Мичел — бывший игрок мадридского «Реала».

Один из поклонников каталонской команды попросил Аль-Тани на своей странице в социальной сети «Твиттер» победить мадридский «Реал» в последнем туре Примеры, чтобы титул чемпиона Испании достался сине-гранатовым. Аль-Тани также ответил в «твиттере», высказавшись на арабском языке: «С помощью бога мы побьём «Реал» камнями. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле».

Мичел на днях отметил, что как профессионал сделает всё для победы своей команды. Однако он не стал скрывать, что ему хотелось бы, чтобы вопрос чемпионства решился в пользу «Реала» уже до 38-го тура.

Напомним, что в бытность игроком Мигель Мичел на протяжении 14 лет выступал за мадридский «Реал» с 1982 по 1996 года. Всего в футболке «сливочных» Мичель провел 404 матча, в которых отметился 97 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер президента «Малаги»