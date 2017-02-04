Президент «Локомотива»: «Контракт с Тимофеем Маргасовым уже согласован»

Московский «Локомотив» в ближайшее время официально объявит о подписании контракта с новым игроком. Об этом сообщил президент красно-зеленых Илья Геркус.

«Маргасов находится на сборах с командой. Он приехал в расположение клуба и уже согласовал контракт. В ближайшее время будет официальная информация. Какова сумма конртакта? Без комментариев», — заявил Геркус.

В текущем сезоне Маргасов выступал за «Крылья Советов». В составе самарцев 24-летний защитник провел 5 матчей и результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»