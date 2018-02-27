Президент Ла Лиги: «Суарес должен быть наказан за намеренную попытку получить желтую карточку»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом. Уругваец хотел получить желтую карточку в матче против «Жироны» (6:1), чтобы пропустить встречу с «Лас-Пальмасом» в следующем туре чемпионата и вернуться к поединку с мадридским «Атлетико».

«Луис Суарес должен быть наказан за намеренное желание получить желтую карточку. Если бы он получил пятую карточку, он бы пропустил следующий матч и вернулся к более важному. Это не то, что мы хотим в этой лиге. Я сделаю все возможное, чтобы в Ла Лиге не было обманов», – сказал Тебас.

В этом сезоне уругваец участвовал в 22 играх, в которых забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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