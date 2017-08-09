Президент «Гремио»: «Уход Луана? Мое сердце разбито»

Глава «Гремио» Ромилдо Болсан заявил о том, что сделка по переходу нападающего команды Луана в «Спартак» близка к завершению. По его заявлению, осталось уладить некоторые детали.

«В переговорах «Спартака» и «Гремио» все хорошо: по сути, сделка почти улажена. Остались детали, просто корректировки. Однако их несогласование может привести к срыву трансфера.

«Уход Луана? Мое сердце разбито. Но я знаю: делаю то, что необходимо», — подытожил Болсан.

Напомним, СМИ утверждают о покупке Луана за 20 миллионов евро. В случае успеха в переговорах москвичи будут перечислять бразильцам средства за приобретение частями.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN.com.br