Президент Франции: «Поздравляю поклонников парижан с переходом Неймара»

Сделка по переходу бразильского нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» близка к завершению. Данную новость прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Засчет игроков уровня Немйара наш футбол станет более привлекательным. Поэтому это хорошая новость, я поздравляю поклонников парижан», – заявил глава республики.

Трансфер южноамериканца будет стоить около 222 миллионов евро. По некоторым данным, испанская федерация футбола собирается заблокировать переход 25-летнего форварда.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC