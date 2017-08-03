Президент Франции: «Поздравляю поклонников парижан с переходом Неймара»

Сделка по переходу бразильского нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» близка к завершению. Данную новость прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Засчет игроков уровня Немйара наш футбол станет более привлекательным. Поэтому это хорошая новость, я поздравляю поклонников парижан», – заявил глава республики.
Трансфер южноамериканца будет стоить около 222 миллионов евро. По некоторым данным, испанская федерация футбола собирается заблокировать переход 25-летнего форварда.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC