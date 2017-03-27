Президент ФФУ: «Договорные матчи – раковая опухоль украинского футбола»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко поговорил о ситуации с договорными играми в стране. Павелко надеется на разрешение проблемы в будущем.

«Договорные матчи – это раковая опухоль украинского футбола. Об этом мне говорил еще Пьерлуиджи Коллина. Доведенных до суда результатов очень мало, что очень расстраивает.

Нашей стране необходимы громкие расследования. Новый глава комитета по этике Франческо Баранка как раз и будет защищать чистоту игры», — заявил президент ФФУ.

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров

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