Президент «Боа»: «Бруно был неправ, но он имеет право вернуться в общество»

Руководство бразильского клуба «Боа» встало на защиту голкипера Бруно, с которым на днях был подписан контракт. Напомним, что он в феврале 2017 года вышел на свободу после срока, полученного за убийство и расчленение любовницы.

«Мы должны показать всем, что Бруно был не прав, но он имеет право вернуться в общество. Наш клуб не делает ничего плохого. «Боа» не является судом, мы лишь представители своего вида спорта. И Бруно знает, как играть в футбол», – сказал президент «Боа» Рене Мораеш.

«Люди бегут от меня из-за того, что было со мной в прошлом. Но «Боа» открыл для меня двери. Я благодарю Бога за предоставленную мне возможность. Я очень рад и мотивирован», — заявил Бруно.

Стоит отметить, что клуб уже лишился нескольких своих спонсоров после заключений контракта с голкипером.

Напомним, Бруно, расчленивший любовницу, вышел на свободу в феврале 2017 года, проведя в общей сложности в тюрьме около 7 лет. 32-летний футболист подписал контракт с клубом «Боа». Срок действия соглашения не разглашается.

Фото: официальный сайт «Боа»

Источник: Mirror