Президент «Барселоны» провел встречу с Маурисио Почеттино

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу активно занят поиском нового главного тренера. На днях глава каталонского клуба провел встречу с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Как сообщается, аргентинский специалист провел встречу с президентом «Барселоны» на тему того, чтобы возглавить каталонский клуб. По имеющейся информации, Почеттино располагает недвижимостью в столице Каталонии и никаких препятствий для согласования контракта не имеется.

Маурисио Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году, а весной 2016 года «шпоры» под руководством аргентинца заняли место в первой тройке чемпионата Англии впервые с сезона-1989/90.

После 29 туров «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на 10 очков от идущего первым «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es