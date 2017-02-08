Президент «Атлетико»: «Переход Гризманна в МЮ? Это маленькая команда»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном переходе Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что француз близок к переезду на «Олд Траффорд».

«Гризманн и МЮ? Это маленькая команда. Я верю в контракты, которые подписывают люди. Это касается и Симеоне, и Гризманна.

Каждый раз, когда мы видимся с Антуаном, то приветствуем друг друга объятиями. Он — фантастический игрок и ему нравится в «Атлетико».

Я не знаю, какой уж там интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед», но могу сказать, что Гризманн будет играть за нас еще очень долго.

Когда-то я назвал Агуэро глупцом, но это не так. Серхио – один из лучших игроков в истории футбола, а я просто назвал глупым его решение уйти из «Атлетико». Это отличный футболист и хороший друг, желаю ему только удачи», – сказал Сересо.

Напомним, контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca