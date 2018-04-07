Президент «Атлетико» опроверг слухи о возможном трансфере Пауло Дибалы

Автор: Михаил Серебряков 0

Paulo Dybala

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию по поводу встречи Симеоне и Дибалы. По заявлению испанских СМИ «Атлетико» заинтересован в приобретении аргентинского нападающего.

«Дибала является отличным футболистом, но я с ним не знаком. Лишь один раз видел матч с его участием. Это правда, что Дибала встретился с Симеоне в одном из ресторанов. Однако они встретились только для того, чтобы поприветствовать друг друга. Не более того», — сказал Сересо.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Дибала может перейти из «Ювентуса» в «Атлетико» летом. Также появлялась информация об интересе к аргентинскому форварду со стороны «ПСЖ» и «Реала».

В этом сезоне Дибала провел за «Ювентус» 25 матчей и забил 18 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Corriere dello Sport

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