Президент «Атлетико»: «Контракты Торреса и Симеоне? Сначала мы хотим подписать Месси»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо пообщался с журналистами. Он дал ответы о будущем нападающего Фернандо Торреса и главного тренера Диего Симеоне.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о будущем в команде форварда Фернандо Торреса и главного тренера Диего Симеоне.

«Продление контракта с Торресом? Сейчас мы стараемся приобрести Лео Месси. Все остальное отходит на второе место по сравнению с этим трансфером. Диего Симеоне? Он наш тренер. Он принимает решения, и мы верим ему. Хотим, чтобы он остался», – сказал Сересо.

Диего Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. За это время аргентинец выиграл с мадридским клубом Чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и дважды был финалистом Лиги Чемпионов, оба раза уступив мадридскому «Реалу». Фернандо Торрес вернулся в «Атлетико» в 2015 году, после своего отъезда в «Ливерпуль» в 2007.