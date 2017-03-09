Президент «Арсенала»: «Венгер останется главным тренером как минимум до конца сезона»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Арсен Венгер

Президент «Арсенала» Чипс Кесвик выступил с заявлением о будущем Арсена Венгера. Англичанин объявил, что французский специалист доработает этот сезон до конца. 

«Мы в курсе, какое внимание сейчас уделяется клубу и понимаем сущность конфликта. Мы уважаем ваше право высказывать личные мнения. Контракт Арсена истекает по окончании сезона. Любое наше решение будет принято совместно, и вы сразу же о нем узнаете», — заявил президент клуба.

В текущем розыгрыше АПЛ после 26 сыгранных туров «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.

Во вторник «канониры» в очередной раз вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» с общим счетом 2:10.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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Вадим Павлов

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