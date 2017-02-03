Президент «Анжи» Осман Кадиев: «Вылет — очень плохой результат, но не трагедия»

Новый владелец дагестанского клуба в интервью еженедельнику «Футбол» поделился своим виденьем ситуации в команде и ответил на вопрос о возможном вылете в ФНЛ.

«Это тоже результат. Очень плохой результат. Но не трагедия. Я не могу допускать мысли, что мы вылетим, но почему-то все мы забываем, что и в ФНЛ играют 20 команд. Трагедия, если в Дагестане не останется людей, которые будут обращать внимание на спорт, на молодежь и подрастающее поколение. Вот тогда будет трагедия. Вон и московское «Динамо» вылетало. Но без падений нет и взлетов.

Наверное, сейчас люди будут думать: «А, видимо, Осман готовится к первой лиге». Не готовлюсь я к первой лиге! Я все 24 часа в сутки отдаю сейчас команде. Потому что мы не смирились с тем, что можем вылететь!» — заявил Кадиев.

Полное интервью с Османом Кадиевым вы можете прочитать в номере 4 еженедельника «Футбол». В продаже с 1 февраля!

Фото: ТАСС

Источник: еженедельник «Футбол»