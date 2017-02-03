Президент «Анжи» Осман Кадиев: «Лично мне «Анжи» никаких дивидендов не принесет»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Осман Кадиев

Владелец клуба из Махачкалы рассказал, ради чего он взялся за управление «Анжи». По его словам, финансовая составляющая здесь ни при чем.

«Это ноша тяжелая, но это моя ноша.  Потому что я люблю футбол. И вижу плоды, которые будут. Вижу, что мальчишки с дагестанских дворов и гор года через три-четыре начнут играть по всей России. По большому счету лично мне «Анжи» никаких дивидендов не принесет. Принесет только труды. Но человек должен что-то делать, мужчина должен чему-то себя посвятить. И я, когда увижу, что то, что я хотел сделать, – воплотилось, я тогда, наверное, получу большое удовольствие», — сообщил Кадиев в интервью еженедельнику «Футбол».

Полное интервью с Османом Кадиевым вы можете прочитать в номере 4 еженедельника «Футбол». В продаже с 1 февраля!

Фото: ТАСС
Источник: еженедельник «Футбол»

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Антон Муша
Антон Муша
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