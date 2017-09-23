Претенденты на звание игрока года ФИФА, рекорд ФНЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 сентября.
1. Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар — претенденты на звание игрока года ФИФА.
Церемония награждения состоится 23 октября в Лондоне.
2. ФИФА назвала имена трех претендентов на звание тренера года.
В этот список вошли: Массимилиано Аллегри, Антонио Конте и Зинедин Зидан.
3. Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана попали в список 50-ти лучших молодых футболистов мира.
Лидирует в топ-50 полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, опередивший Деле Алли из «Тоттенхэма» и Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
4. На тренировочной базе «Штутгарта» была обнаружена бомба.
Взрывное устройство было обезврежено саперами.
5. Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард включены в Зал славы английского футбола.
Также в Зал славы английского футбола попал покойный Гэри Спид, бывший тренер и игрок «Вест Хэма» Билли Бондс, бывший вратарь «Арсенала» Боб Уилсон.
6. ФНЛ установила новый рекорд.
Сразу девять клубов из второго по силе дивизиона в России пробились в 1/8 финала Кубка России.
Фото: Global Look Press