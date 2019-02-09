Пресс-служба УЕФА поместила фотографию Доменико Кришито в анонс матча «Зенит» — «Фенербахче»

Забавная ошибка была допущена в преддверии первого матча «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы. Итальянский защитник покинул российский клуб летом 2018 года.

Пресс-служба УЕФА по ошибке разместила в «Твиттере» фотографию итальянского защитника Доменико Кришито в анонсе первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, 32-летний Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год, а затем вернулся в «Дженоа», за который играл до переезда в Санкт-Петербург. В составе «сине-бело-голубых» провел в общей сложности 225 матчей, в которых стал автором 20 забитых мячей, а также отметился 30 результативными передачами.

Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится 12 февраля. Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу», начало — в 20:55 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 21 февраля и также начнется в 20:55 московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: оф. «твиттер» Лиги Европы УЕФА