Пресс-атташе «Барселоны»: «Мы не делаем подарки судьям, как «Реал»

Стали известны подробности инцидента с подарками судьям в Ла Лиге. Ранее на этой почве разразился скандал после встречи «Вильярреала» и «Реала».

Как удалось выяснить испанским СМИ, «Реал», «Барселона», «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» дарят арбитрам клубную символику — значки, флажки, авторучки. Кроме того, рефери, обслуживающим домашние матчи королевского клуба, дарится персональная футболка со своей фамилией и датой игры на спине. Также каждый из четырех судей получает от мадридского клуба по пять сумок.

Впрочем, представители «Барселоны» все равно недовольны произошедшим. Пресс-атташе «сине-гранатовых» Хосеп Вивес заявил, что каталонский клуб не делает подарки судьям в гостевых матчах.

Напомним, что накануне разразился скандал после поединка между «Вильярреалом» и «Реалом», после которого судейская бригада покидала стадион с сумками с символикой «сливочных».

Фото: Global Look Press

Источник: AS