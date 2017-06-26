Премьер-министр Словакии обвинил Италию и Германию в договорном матче

В матче групповой стадии чемпионата Европы среди молодежных команд Италия обыграла Германию со счетом 1:0. Единственный гол забил Федерико Бернардески. Этот результат вывел в плей-офф обе команды и оставил за бортом соревнований сборную Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправил письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину, сообщает Mirror.

В письме г-н Фицо заявил, что матч Италия — Германия был договорным. Политик призвал расследовать обстоятельства матча и принять меры по предотвращению таких ситуаций в дальнейшем.

Фото: Global Look Press

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