Премьер-министр Словакии обвинил Италию и Германию в договорном матче

Автор: Евгений Морозов 0

В матче групповой стадии чемпионата Европы среди молодежных команд Италия обыграла Германию со счетом 1:0. Единственный гол забил Федерико Бернардески. Этот результат вывел в плей-офф обе команды и оставил за бортом соревнований сборную Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправил письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину, сообщает Mirror.

В письме г-н Фицо заявил, что матч Италия — Германия был договорным. Политик призвал расследовать обстоятельства матча и принять меры по предотвращению таких ситуаций в дальнейшем.

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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