Премьер-министр Голландии предложил отдать Бельгии провинцию Лимбург в обмен на Кевина де Брюйне

Премьер-министр Голландии Марк Рютте выразил готовность отдать Бельгии часть территории в обмен на полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Бельгия досрочно вышла на ЧМ-2018 в России, а Голландия попадет в стыковые матчи лишь в том случае, если сегодня обыграет Швецию в разницей в 7 голов.

Рютте предложил обменять де Брюйне на провинцию Лимбург, располагающуюся на юго-востоке Нидерландов, на границе с Бельгией и Германией.

«Нам не хватает веры, прогресса и креатива на половине поля соперника. Кевин может нам с этим помочь.

Его обмен на Лимбург совершенно логичен. Конечно, это была бы большая потеря для Голландии. Там живут такие милые люди. Но мы бы это пережили.

Иногда приходится делать трудный выбор. Мы бы прожили и с 11 провинциями», – сказал Рютте.

Фото: Global Look Press

Источник: Het Beleg Van Antwerpen