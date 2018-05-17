Премьер-лига. Стыковые матчи. «Амкар» победил «Тамбов»

Автор: Евгений Морозов 0

Во втором стыковом матче за место в РФПЛ встречались «Амкар» и «Тамбов». Пермский клуб без проблем разобрался с  тамбовчанами. 

Премьер-лига. Стыковые матчи.

АМКАР – ТАМБОВ – 2:0 (0:0)
Пермь. 17 мая.
Стадион: «Звезда». 10 774 зрителей.
Судья:  Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Амкар»:  Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Голь (Баланович, 70), Браун Форбс, Рязанцев (Костюков, 56), Комолов (Гащенков, 69), Огуде, Милькович.
«Тамбов»: Вавилин, Овсиенко, Мищенко, Шляков, Горбатюк, Кашчелан, Рыбин, Трусевич (Гультяев, 66), Мурнин (Чернышов, 78), Бирюков (Часовских, 51), Игнатович.

Голы: 1:0 — Гол (60) 2:0 – Баланович (79)
Предупреждения: Гультяев (74), Гащенков (75).

17 (5) удары (в створ) 9 (3)
16 фолы 15
8 угловые 0
0 офсайды 5
55 % владения мячом 45

Футболисты пермского «Амкара» обыграли дома «Тамбов» в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ в сезоне-2018/19.

Встреча, прошедшая в Перми и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Януш Гол  и Сергей Баланович 

Ответный матч противостояния пройдет в Тамбове 20 мая.

Фото: Твиттер ФК «Енисей»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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