Премьер-лига. Стыковые матчи. «Амкар» победил «Тамбов»

Во втором стыковом матче за место в РФПЛ встречались «Амкар» и «Тамбов». Пермский клуб без проблем разобрался с тамбовчанами.

Премьер-лига. Стыковые матчи.

АМКАР – ТАМБОВ – 2:0 (0:0)

Пермь. 17 мая.

Стадион: «Звезда». 10 774 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Голь (Баланович, 70), Браун Форбс, Рязанцев (Костюков, 56), Комолов (Гащенков, 69), Огуде, Милькович.

«Тамбов»: Вавилин, Овсиенко, Мищенко, Шляков, Горбатюк, Кашчелан, Рыбин, Трусевич (Гультяев, 66), Мурнин (Чернышов, 78), Бирюков (Часовских, 51), Игнатович.

Голы: 1:0 — Гол (60) 2:0 – Баланович (79)

Предупреждения: Гультяев (74), Гащенков (75).

17 (5) удары (в створ) 9 (3)

16 фолы 15

8 угловые 0

0 офсайды 5

55 % владения мячом 45

Футболисты пермского «Амкара» обыграли дома «Тамбов» в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ в сезоне-2018/19.

Встреча, прошедшая в Перми и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Януш Гол и Сергей Баланович

Ответный матч противостояния пройдет в Тамбове 20 мая.

Фото: Твиттер ФК «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»