Премьер-лига. Стыковые матчи. «Амкар» победил «Тамбов» и сохранил место в Премьер-лиге

В рамках 2-го стыкового матча «Тамбов» принял «Амкар», победивший до этого 2:0. На сей раз победа вновь досталась пермякам.

Премьер-лига. Стыковые матчи.

ТАМБОВ — АМКАР — 0:1

Тамбов. 20 мая.

Стадион «СТЦ Тамбов». 1243 зрителя.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Тамбов»: Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Шляков, Быстров (Килин, 62), Игнатович (Дорожкин, 67), Мурнин, Кашчелан, Шевчук (Сергеев, 77), Часовских.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков (Суслов, 61), Сиваков, Идову, Занев, Конде, Комолов, Костюков (Рязанцев, 75), Гол, Форбс (Баланович, 54), Огуде.

Голы: 0:1 — Костюков (38).

Предупреждения: Шляков (23), Костюков (29), Огуде (33), Форбс (43), Идову (55), Гол (82), Кашчелан (84).

6 (2) удары (в створ) 6 (3)

18 фолы 18

6 угловые 1

1 офсайды 0

67 % владения мячом 33

«Амкар» и «Тамбов» провели вторую встречу в рамках стыковых матчей за выход в РФПЛ. «Тамбов», занявший 4-ое место в ФНЛ, проиграл в первом матче 0:2. Пермяки же очутились в стыковых матчах из-за 13-ого места в чемпионате России, набрав всего лишь 35 очков. Несмотря на это, «Амкару» удалось сохранить прописку в Премьер-лиге в напряженном противостоянии. «Тамбову» же придется провести еще сезон в ФНЛ.

Фото: официальный твиттер РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»