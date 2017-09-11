Премьер-лига, 9 тур. «Урал» не сумел переиграть хабаровский СКА

Завершилась программа 9-го тура РФПЛ. «Урал» и «СКА-Хабаровск» забили друг другу по голу.

Премьер-лига. 9-й тур

УРАЛ – СКА-ХАБАРОВСК – 1:1 (0:0)

Екатеринбург. 11 сентября.

Стадион: «СКБ-Банк Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Урал»: Годзюр, Данцев, Чернов, Ароян, Димитров, Бавин, Евсеев (Манучарян, 78), Емельянов, Чантурия (Глушков, 64), Кулаков, Бумаль.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Дедечко, Габулов (Христов, 68), Баляйкинь (Карасев, 55), Казанков (Федотов, 74), Маркович.

Голы: 1:0 — Чантурия (54, с пенальти), 1:1 — Федотов (75).

Предупреждения: Ароян (40), Габулов (44), Казанков (44), Дедечко (63).

6 (3) удары (в створ) 15 (5)

13 фолы 16

3 угловые 2

4 офсайды 1

44 % владения мячом 56

Инициативу в матче захватили игроки «Урала», они же и открыли счет в матче: Чантурия реализовал пенальти в начале второго тайма. Однако хабаровчане сумели сравнять счет на 75-й минуте усилиями Федотова: через минуту после выхода на замену игрок подхватил мяч и расстрелял голкипера уральцев с выгодной позиции. Таким образом, за 9 туров «шмели» свели семь матчей вничью. Благодаря набранному баллу дальневосточный клуб сумел выбраться из зоны вылета.

Фото: пресс-служба «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»