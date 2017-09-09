Премьер-лига, 9-й тур. «Тосно» и «Анжи» сыграли результативную ничью

Завершилась игра «Тосно» и «Анжи». Игра ознаменовалась очередным судейским скандалом.

Премьер-лига. 9-й тур.



ТОСНО — АНЖИ – 2:2 (1:2)



Санкт-Петербург. 9 сентября.

Стадион: «Петровский». 7895 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва)

Тосно: Юрченко, Шахов, Дудиев (Труич, 79), Чернов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович (Трошечкин, 85), Заболотный, Марков (Роша, 67).

Анжи: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев (Гулиев, 54), Афонин (Бакаев, 59), Брызгалов, Данченко (Хубулов, 72), Прудников, Маркелов, Яковлев.

Голы: 1:0 – Марков (5), 1:1 – Прудников (18), 1:2 — Данченко (25), 2:2 – Галиулин (63).

Предупреждение: Полетанович (80).

19 (10) удары (в створ) 7 (6)

8 фолы 11

4 угловые 6

0 офсайды 5

58 % владения мячом 42

В матче «Тосно» — «Анжи» встречались аутсайдеры сезона. С передачи Заболотного счет открыл Марков. Вскоре счет сравнял Прудников, а на 25-й минуте гости вышли вперед. Стоит отметить, что до того, как Данченко забил, мяч покинул пределы поля. Во втором тайме хозяева смогли сравнять счет – Галиулин шикарным ударом послал мяч в дальнюю девятку. Итог – ничья 2:2.

Фото: Твиттер «Тосно»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»