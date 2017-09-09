Премьер-лига. 9-й тур. «Спартак» минимально побеждает «Рубин»

Завершилась игра «Спартак» — «Рубин». «Красно-белые» минимально побеждают на своем стадионе.

Премьер-лига. 9-й тур.

СПАРТАК — РУБИН – 1:0 (0:0)

Москва. 9 сентября.

Стадион: «Открытие Арена». 27 982 зрителей

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Спартак: Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Попов (Пашалич, 75), Фернандо, Ещенко, Адриано (Роша, 88).

Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон (Сорокин, 69), Набиуллин, Карадениз, Мвила, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Канунников, Бауэр.

Гол: 1:0 — Промес (48).

Предупреждения: Промес (17), Попов (20), Сигурдссон (34), Ещенко (39), Кутепов (73).

7 (3) удары (в створ) 5 (1)

12 фолы 15

3 угловые 2

3 офсайды 1

49 % владения мячом 51

«Спартак» одержал третью победу в сезоне. Примечательно, что все они были выиграны на домашнем поле. В первом тайме гости показали себя лучше хозяев, однако забить так и не сумели. Во второй половине игры Квинси Промес отметил свой сотый матч за «Спартак» голом в ворота команды Курбана Бердыева. «Рубин» прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию. В результате — 1:0 и минимальная победа «красно-белых».

Фото: Твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»