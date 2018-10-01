Премьер-лига. 9-й тур. «Рубин» вырвал победу у «Крыльев» на последних минутах

В матче 9-го тура чемпионата России казанский «Рубин» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Нападающий казанцев Сердар Азмун забил победный гол на последних минутах и принес победу своей команде.

Премьер-лига. 9-й тур

РУБИН — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1 (1:0)

Казань. 1 октября.

Стадион «Казань Арена». 6374 зрителя.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Рубин: Коновалов Иван, Байрамян (Кудряшов, 77), Гранат, Навас, Уремович, Устинов, Камболов, Коновалов Игорь, Подберезкин (Могилевец, 60), Полоз (Бухаров, 64), Азмун.

Крылья Советов: Конюхов, Самарджич (Башкиров, 43), Надсон, Зотов (Тигиев, 90), Рохель, Мияйлович, Чичерин, Ланин, Молло (Соболев, 86), Канунников.

Голы: 1:0 — Подберезкин (27), 1:1 — Канунников (49), 2:2 — Азмун (90).

Предупреждения: Самарджич (38), Камболов (65).

9 (7) удары (в створ) 2 (1)

9 фолы 9

2 угловые 0

0 офсайды 0

55 % владения мячом 45

Первыми счет встречи открыли хозяева, отличился Подберезкин, поразив ворота Конюхова. Гостям удалось сравнять счет сразу же после перерыва, автором гола стал экс-игрок «Рубина» Канунников, который отправил мяч в пустые ворота после передачи Чичерина. На последних минутах победу казанской команде принес Азмун, забив гол от штанги. Команда Курбана Бердыева поднялась на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»