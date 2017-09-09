Премьер-лига. 9-й тур. «Ростов» сыграл в результативную ничью с «Арсеналом»

На стадионе «Олимп-2» состоялся матч 9-го чемпионата России между «Ростовом» и тульским «Арсеналом». Команды поровну поделили четыре мяча.

Премьер-лига. 9-й тур.

РОСТОВ – АРСЕНАЛ – 2:2 (1:1)

Ростов-на-Дону. 9 сентября.

Стадион: «Олимп-2».

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов (Зуев, 63), Киреев (Байрамян, 74), Юсупов, Могилевец, Дядюн (Бухаров, 58).

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов (Горбатенко, 71), Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Расич, 78).

Голы: 1:0 – Юсупов (7), 1:1 – Джорджевич (32), 1:2 – Джорджевич (70), 2:2 — Калачев (85 — с пенальти).

Предупреждения: Максимов (53), Беляев (83), Шевченко (86).

12 (3) удары (в створ) 10 (4)

14 фолы 17

3 угловые 3

1 офсайды 3

57 % владения мячом 43

Футболисты «Ростова» активнее начали первый тайм и смогли быстро выйти вперед. Артур Юсупов решился на удар из-за пределов штрафной и попал точно в угол ворот Габулова. Через две минуты хозяева имели еще один момент, но мяч после удара Паршивлюка чиркнул о перекладину и ушел за пределы поля. После этого игра перешла в спокойное русло, и спустя полчаса матча «Арсеналу» удалось сравнять счет: Джорджевич оказался на ближней штанге и с близкой дистанции переиграл Песьякова после передачи с фланга.

А во втором тайме гости забили еще один гол. Джорджевич откликнулся на навес, опередил своего опекуна и отправил снаряд в ворота. За десять минут до конца Бухаров заработал пенальти, который уверенно реализовал Калачев. Белорус установил окончательный счет этой встречи — 2:2.

Фото: Официальный твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»