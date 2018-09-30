Премьер-лига. 9-й тур. Московский «Спартак» потерпел второе поражение подряд в родных стенах

В матче 9-го тура чемпионата России московский «Спартак» принимал команду из Ростова-на-Дону. Красно-белые уступили в домашних стенах с минимальным счетом.

Премьер-лига. 9-й тур

СПАРТАК — РОСТОВ— 0:1 (0:0)

Москва. 30 сентября.

Стадион «Открытие Арена».

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Фернандо, Зобнин, Мельгарехо, Ханни (Попов, 71), Самедов (Ломовицкий, 64), Адриано.

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Калачев (Юсупов, 81), Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртассон, 60).

Голы: 0:1 – Зуев (67).

Предупреждения: Калачев (13), Паршивлюк (23).

12 (1) удары (в створ) 11 (3)

13 фолы 14

5 угловые 1

0 офсайды 2

64% владения мячом 36

В первом тайме игровой инициативой владели красно-белые. «Спартак» тщетно пытался вопсользоваться позиционными атаками, в то время как ростовчане искали момент для проведения контратаки. Первый настоящий голевой момент произошел на 32-й минуте. Софьян Ханни из выгодной позиции не попал в створ ворот. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Во втором тайме спартаковцы продолжили наступать на ворота Ильи Абаева, но подопечные Валерия Карпина из раза в раз сводили атаки соперника на нет. В середине тайма замена Алексея Ионова на Александра Зуева мгновенно дала результат. Экс-спартаковец забил гол бывшей команде спустя две минуты после выхода на поле. Красно-белые так и не успели сравнять счет. Финальный свисток зафиксировал первую гостевую победу «Ростова» над «Спартаком». Красно-белые также терпят второе поражение в родных стенах.

Фото: твиттер «Спартака»

Автор: еженедельник «Футбол»