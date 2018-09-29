Премьер-лига. 9-й тур. «Локомтотив» одолел «Ахмат» на последних минутах

В матче 9-го тура РПЛ московский «Локомотив» принимал грозненский «Ахмат». Москвичи вырвали победу на последних минутах, забив два гола.

Премьер-лига. 9-й тур

ЛОКОМОТИВ — АХМАТ — 2:0 (0:0)

Москва. 29 сентября.

Стадион «РЖД Арена». 10083 зрителя.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 70), Ал. Миранчук, Фернандеш (Тугарев, 90), Эдер.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец (Гащенков, 87), Исмаэл, Думбия, Мбенге (Балай, 78).

Голы: Фернандеш (81), Жемалетдинов (90).

Предупреждения: Семенов (13), Анхель (31), Иванов (54), Исмаэл (65), Баринов (70), Идову (90).



10 (6) удары (в створ) 3 (2)

16 фолы 12

5 угловые 3

3 офсайды 0

52 % владения мячом 48

Команде Юрия Семина пришлось постараться, чтобы пройти защиту «Ахмата». Но «Локомотив» смог забить два мяча в концовке встречи. Первый гол забил Фернандеш, отправив мяч в девятку ударом в касание. Вышедший на замену Жемалетдинов удвоил счет, поразив ворота Городова. «Красно-зеленые» поднялись на шестую строчку чемпионата России.

Фото: ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»