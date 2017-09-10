Премьер-лига. 9-й тур. Федор Смолов принес победу «Краснодару» над «Уфой»

Завершился очередной матч девятого тура РФПЛ. Федор Смолов принес победу «Краснодару» над «Уфой».
Премьер-лига. 9-й тур
УФА – КРАСНОДАР – 0:1 (0:0)
Уфа. 10 сентября.
Стадион: «Нефтяник».
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Аликин, Сухов, Обляков, Стоцкий, Сысуев (Абдулавов, 77), Засеев (Кротов, 71), Игбоун, Пауревич, Зубарев (Табидзе, 46).
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Петров, Жигулев (Жоазиньо, 55), Газинский, Классон, Подберезкин, Перейра (Вандерсон, 77), Смолов (Иван, 90).
Голы: 0:1 – Смолов (75).
Предупреждения: Шишкин (41), Засеев (62).
6 (3) удары (в створ) 15 (5)
13 фолы 16
3 угловые 2
4 офсайды 1
44 % владения мячом 56
Две предыдущие встречи между командами завершились безголевыми ничьими, эта игра недалеко ушла по показателям. «Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей, а «Уфа» напротив — не может выиграть уже пятый матч подряд. В результате — минимальная победа гостей благодаря голу Федора Смолова.
Фото: Официальный твиттер «Краснодара»
Источник: Еженедельник «Футбол»