Премьер-лига. 9-й тур. «Динамо» отбирает очки у «Зенита»

В рамках 9-го тура РФПЛ «Динамо» принимало «Зенит». Обе команды создали по несколько моментов, но открыть счет не удалось.

Премьер-лига. 9-й тур.

ЗЕНИТ – ДИНАМО – 0:0

Химки. 10 сентября.

Стадион: «Арена Химки» 10030 зрителей.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин (Ташаев, 77), Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Соу, Тиам, Бечирай (Сапета, 90).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев, Паредес (Полоз, 86), Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин.

Предупреждения: Сов (45), Темников (66), Ерохин (70), Вандерсон (84).

6 (1) удары (в створ) 7 (2)

10 фолы 14

3 угловые 6

3 офсайды 2

33 % владения мячом 67

В первом тайме «Динамо» имело больше шансов открыть счет. Один из главных моментов случился в самом конце тайма, когда Панченко ударил с угла штрафной, а Андрей Лунев отбил мяч в перекладину. Во второй половине встречи скорости игры немного упали и особо опасных моментов команды не создали. На исходе матча гости имели хороший момент, но удар Дзюбы пришелся выше ворот. «Зенит» набирает 21-е очко, а «Динамо» 11-е.

Фото: твиттер Зенита

Источник: Еженедельник «Футбол»