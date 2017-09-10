Премьер-лига. 9-й тур. «Динамо» отбирает очки у «Зенита»

Автор: Никита Пронин 0

В рамках 9-го тура РФПЛ «Динамо» принимало «Зенит». Обе команды создали по несколько моментов, но открыть счет не удалось.

Премьер-лига. 9-й тур.

ЗЕНИТ – ДИНАМО – 0:0

Химки. 10 сентября.
Стадион: «Арена Химки»  10030 зрителей.
Судья: Алексей Сухой (Люберцы)
«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин (Ташаев, 77), Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Соу, Тиам, Бечирай (Сапета, 90).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев, Паредес (Полоз, 86), Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин.
Предупреждения: Сов (45), Темников (66), Ерохин (70), Вандерсон (84).

6 (1) удары (в створ) 7 (2)
10 фолы 14
3 угловые 6
3 офсайды 2
33 % владения мячом 67

В первом тайме «Динамо» имело больше шансов открыть счет. Один из главных моментов случился в самом конце тайма, когда Панченко ударил с угла штрафной, а Андрей Лунев отбил мяч в перекладину. Во второй половине встречи скорости игры немного упали и особо опасных моментов команды не создали. На исходе матча гости имели хороший момент, но удар Дзюбы пришелся выше ворот. «Зенит» набирает 21-е очко, а «Динамо» 11-е.

Фото: твиттер Зенита
Источник: Еженедельник «Футбол»

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