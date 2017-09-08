Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА одерживает трудную победу в Перми

В первом матче 9-го тура РФПЛ «Амкар» принимал ЦСКА. Гости минимально смогли обыграть «пермяков».

Премьер-лига. 9-й тур.

АМКАР – ЦСКА – 0:1 (0:0)

Пермь. 8 сентября.

Стадион: «Звезда» 5030 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Зайцев, Гол (Гащенков, 62), Конде, Бодул, Идову, Комолов (Шаваев, 78), Белоруков, Рязанцев (Баланович, 55).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Вернблум, Головин, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Витиньо, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).

Голы: 0:1 – Жемалетдинов (52).

Предупреждения: Гол (13), Белоруков (45), Занев (55), Вернблум (77), Идову (84), Кучаев (84).

Удаление: Идову (90 – вторая желтая).

5 (1) удары (в створ) 9 (4)

14 фолы 15

0 угловые 4

офсайды

44 % владения мячом 56

В первом тайме гости создали несколько опасных моментов, но забить им не удалось. В дебюте второй половины встречи Тимур Жемалетдинов открыл счет после паса Алана Дзагоева. Затем ЦСКА мог удвоить преимущество, а хозяева не раз могли сравнять счет, но голов забито больше не было. В конце встречи вторую желтую карточку получил защитник «Амкара» Брайн Идову. ЦСКА набирает 16-е очко и до субботних матчей поднимается на третье место.

Гол:

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»