Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА одерживает трудную победу в Перми

Автор: Никита Пронин 0

ЦСКА

В первом матче 9-го тура РФПЛ «Амкар» принимал ЦСКА. Гости минимально смогли обыграть «пермяков».

Премьер-лига. 9-й тур.

АМКАР – ЦСКА – 0:1 (0:0)

Пермь. 8 сентября.
Стадион: «Звезда»  5030 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Зайцев, Гол (Гащенков, 62), Конде, Бодул, Идову, Комолов (Шаваев, 78), Белоруков, Рязанцев (Баланович, 55).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Вернблум, Головин, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Витиньо, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).
Голы: 0:1 – Жемалетдинов (52).
Предупреждения: Гол (13), Белоруков (45), Занев (55), Вернблум (77), Идову (84), Кучаев (84).
Удаление: Идову (90 – вторая желтая).

5 (1) удары (в створ) 9 (4)
14 фолы 15
0 угловые 4
офсайды
44 % владения мячом 56

В первом тайме гости создали несколько опасных моментов, но забить им не удалось. В дебюте второй половины встречи Тимур Жемалетдинов открыл счет после паса Алана Дзагоева. Затем ЦСКА мог удвоить преимущество, а хозяева не раз могли сравнять счет, но голов забито больше не было. В конце встречи вторую желтую карточку получил защитник «Амкара» Брайн Идову. ЦСКА набирает 16-е очко и до субботних матчей поднимается на третье место.

Гол:

Фото: твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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